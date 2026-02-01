Newsticker
Handball-EM-Finale heute: Gensheimer glaubt an Deutschland-Coup

Gensheimer glaubt an DHB-Titel

Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän glaubt fest an den EM-Titel der deutschen Handballer.
Gensheimer (l.) drückt Wolff und Co. die Daumen
Gensheimer (l.) drückt Wolff und Co. die Daumen
© Imago/SID/Laci Perenyi
SID
Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän glaubt fest an den EM-Titel der deutschen Handballer.

Der ehemalige Handball-Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer glaubt im EM-Finale gegen Favorit Dänemark fest an die deutsche Mannschaft. „

Wir sind nicht chancenlos! So wie ich die Stimmung bei den Jungs mitbekomme, kann ich sagen: Sie sind noch nicht satt“, sagte der Weltmeister von 2007 im Interview mit RTL/ntv vor dem Endspiel am Abend (18.00 Uhr/ZDF) im dänischen Herning.

Mit den Paris-Learnings zur Revanche?

„Vielleicht helfen heute auch ein paar Learnings aus Olympia in Paris, wo man schon mit dem Finaleinzug zufrieden war“, sagte Gensheimer mit Blick auf das Endspiel der Sommerspiele 2024, das die deutsche Mannschaft deutlich mit 26:39 verloren hatte: „Vielleicht ist heute der Tag, an dem sie sie schlagen können.“

Den Favoriten ärgern, bis die Nerven flattern

Die Dänen gehen „als großer Favorit ins Spiel“, für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gehe es „nicht nur gegen eine außergewöhnlich stark besetzte Mannschaft, sondern auch gegen 15.000 dänische Fans“, sagte Gensheimer. Deshalb müsse man die Olympiasieger und Weltmeister „so lange wie möglich ärgern, sodass sie bei einem engen Spielstand in der zweiten Halbzeit mehr Druck bekommen und nervöser werden“.

