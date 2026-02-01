Handball-EM: Deutschland-Duo im All-Star-Team

SID 01.02.2026 • 13:26 Uhr Zu den Besten Sieben des Turniers gehören auch drei weitere Bundesliga-Spieler. Als MVP wird ein Däne ausgezeichnet.

Besondere Ehre für zwei DHB-Profis: Torhüter Andreas Wolff und Kreisläufer Johannes Golla haben es bei der Handball-EM ins All-Star-Team geschafft.

Dies teilte die Europäische Handballföderation am Sonntag mit. Mit Simon Pytlick (Dänemark/SG Flensburg-Handewitt), August Pedersen (Norwegen/TSV Hannover-Burgdorf) und Gisli Kristjansson (Island/SC Magdeburg) stehen weitere Bundesliga-Profis in der Mannschaft der Besten.

„Diese Auszeichnungen sind für Andreas Wolff und Johannes Golla, die auch in kritischen Phasen immer vorangegangen sind, sehr große Wertschätzungen“, reagierte DHB-Vorstand Sport Ingo Meckes erfreut auf die Nominierung des deutschen Duos.

Zeitgleich seien sie auch eine Bestätigung für die restliche Mannschaft. „Und zudem sind die beiden All-Stars auch eine Bestätigung für das gesamte Team, in dem jeder der 18 Spieler eine wichtige Rolle hatte. Nur so ist ein Turnier wie diese Europameisterschaft möglich.“

Als wertvollster Spieler des Turniers (MVP) wurde bereits vor dem Finale zwischen Dänemark und Deutschland (Sonntag 18 Uhr im LIVETICKER) Rückraumspieler und Welthandballer Mathias Gidsel geehrt. Der Linkshänder der Füchse Berlin ist der erste Däne, der diese Auszeichnung erhält.

Handball-EM: Wolff zum dritten Mal im All-Star-Team

Für Wolff ist es nach 2016, als das deutsche Team auch dank seiner Paraden den Titel gewonnen hatte, und 2024 die dritte All-Star-Team-Auszeichnung bei einer EM. Zudem war der Keeper wie Spielmacher Juri Knorr bei der WM 2023 ins All-Star-Team gewählt worden.

Drei Tage lang hatten Fans im Internet die Möglichkeit, eine Stimme für ihre Favoriten unter den jeweils sechs Vorschlägen pro Position abzugeben.

Handball-EM: Knorr und Uscins außen vor

Die Meinung der Fans floss am Ende zu 40 Prozent in das Ergebnis ein, die übrigen 60 Prozent lagen in den Händen von EHF-Experten. Fast 12.000 Personen nahmen an der Fan-Abstimmung teil.

Knorr (Rückraummitte), Renars Uscins (Rückraumrechts), Lukas Zerbe (Rechtsaußen) und Tom Kiesler (Abwehrspieler), die ebenfalls auf der Shortlist der EHF gestanden hatten, wurden nicht ins Team gewählt. Der WM-Vierte Portugal stellt mit Francisco Costa (Rückraumrechts) und Salvador Salvador (bester Verteidiger) zwei Spieler im Team, zudem ist Kroatien mit Mario Sostaric (Rechtsaußen) vertreten. -

Das All-Star-Team der Handball-EM 2026: