Hanning: Heim-WM nur mit Gold – Silber reicht nicht!

SID 03.02.2026 • 06:01 Uhr Für den italienischen Nationaltrainer und Geschäftsführer der Füchse kann es für die deutschen Handballer nur ein WM-Ziel geben.

Aus Sicht von Bob Hanning zählt für die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der Heim-WM im kommenden Jahr nur der Titel. "Gold ist vor allem eines: nicht selbstverständlich. Es kann genauso gut sein, dass man am Ende mit einer Bronzemedaille ein sehr gutes Turnier gespielt hat. Aber eines ist klar: Gold muss jetzt für uns alle der Anspruch sein", sagte der italienische Nationaltrainer und Geschäftsführer der Füchse Berlin im ran-Interview.

Hanning fordert Gold: Anspruch an Team, Verband und Vereine

Deutschland, das bei der EM Silber geholt hatte, habe "in den kommenden fünf Jahren alle Chancen dieser Welt", erklärte Hanning: "Aber wir dürfen uns nicht mit Silber zufriedengeben. Jeder muss in seinem Bereich Gold holen wollen. Das ist nicht nur eine Aufforderung an die Mannschaft, sondern auch eine klare Anforderung an den DHB, an die HBL, an die Vereine und ebenso an die Landesverbände."

Galaktische U21 als Schlüssel zum goldenen Jahrzehnt

Hanning setzt große Stücke in die Nachwuchsarbeit, die U21-Nationalmannschaft habe "den Welthandball beherrscht. Wir waren nicht eine Liga besser, sondern um Galaxien. Diese Erfahrungen, die diese Spieler in jungen Jahren gesammelt haben, werden uns auf ein Niveau heben, auf dem wir das 'goldene Jahrzehnt', das wir ausgerufen haben, auch wirklich zu einem goldenen machen können".

Hanning peilt TV-Million an: Bundesliga-Hype soll Zuschauer binden