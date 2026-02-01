EM-Finale: Wiegert sieht 50:50 – Schafft DHB Coup gegen Dänen?

SID 01.02.2026 • 08:04 Uhr Der Trainer des SC Magdeburg schwärmt von Deutschlands Handballern und zieht vor dem EM-Endspiel einen interessanten Vergleich zum Fußball.

Magdeburgs Meistercoach Bennet Wiegert hat die deutschen Handballer vor dem EM-Endspiel gegen Olympiasieger Dänemark ausdrücklich gelobt.

Der Trainer des Bundesliga-Tabellenführers traut der DHB-Auswahl vor dem Finale am heutigen Sonntagabend (18 Uhr) den ganz großen Wurf zu.

Handball-EM: „Die Chancen stehen 50:50“

„Du gehst in ein Handballspiel, um es zu gewinnen. Und die Chancen fangen immer bei Null an und liegen bei 50:50“, sagte Wiegert im Gespräch mit dem Sport-Informations-Dienst (SID) in Herning. Bei aller sportlichen Qualität des Gegners und auch angesichts des dänischen Heimvorteils - das Spiel „fängt bei 0 an. Ich weiß, wie plakativ das klingt und dass das keiner lesen möchte. Ich sehe Chancen, dass Deutschland auch Dänemark Paroli bieten kann. Warum nicht?“

Wiegert, der Magdeburg bislang zu je zwei Meistertiteln (2022 und 2024) und zwei Champions-League-Siegen (2023 und 2025) geführt hat, lobte die bislang „überragenden“ Turnierauftritte der deutschen Mannschaft.

„Es ist schon geil. Wir haben oft über Fußballer gesagt, dass Deutschland eine Turniermannschaft sein kann. Hier sehe ich es genauso. Sie haben sich wirklich über das Turnier gesteigert und bringen in entscheidenden Phasen die Bestleistung“, so Wiegert: „Hätte uns das vorher jemand gesagt, jetzt im Finale zu stehen, wo Teams wie Frankreich und Schweden schon draußen sind. Großes Kompliment, großen Respekt.“

Frühere Pleiten? „Zählt nichts“ – Wiegert blickt nur aufs Finale

Dass Deutschland seit zehn Jahren auf einen Pflichtspielsieg gegen Dänemark wartet, fällt für Wiegert nicht groß ins Gewicht. Auch den deutschen Niederlagen im Finale der Olympischen Spiele (26:39) und in der aktuellen EM-Hauptrunde am vergangenen Montag (26:31) misst er keine Bedeutung bei.

„Ich glaube, das zählt nichts. Jetzt ist Finale“, sagte Wiegert: „Wenn man sich Historien von großen Turnieren anguckt, passiert das immer wieder, dass du ein vielleicht nicht so wichtiges Vorrundenspiel verlierst und dann in einem Medaillenspiel gewinnst. Aber so einfach kann man es nicht machen.“

„Prognosen? Egal – Hauptsache ein Handball-Fest vor der roten Wand“