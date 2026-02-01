Handball-EM-Finale: Merz adelt DHB-Team – Stolz trotz Pleite

Bundeskanzler Friedrich Merz hat den deutschen Handballern nach dem verlorenen EM-Finale gegen Dänemark einen Kabinenbesuch abgestattet. Merz habe gesagt, „dass er stolz ist auf die Mannschaft, auf das Gesicht, das wir gezeigt haben“, berichtete Nationalspieler Juri Knorr nach dem 27:34 (16:18) in Herning gegen den Weltmeister und Olympiasieger am Sonntagabend.
„Wir sind stolz auf euch“: Kanzler baut DHB-Team auf
Friedrich Merz fieberte beim EM-Finale gegen Dänemark in Herning auf der Tribüne mit und sprach nach der Niederlage mit der Mannschaft.
Merz (r.) und Dänemarks Premierministerin Frederiksen
© AFP/SID/JONATHAN NACKSTRAND
Merz gratuliert Dänemark und lobt deutsches Team
„Was für ein Finale, was für eine starke Europameisterschaft. Ihr habt gekämpft, Nervenstärke und Teamgeist gezeigt“, schrieb Merz in den Sozialen Medien: „Ich gratuliere Dänemark zum Titel und den deutschen Handballern zum zweiten Platz und zu einem überzeugenden Turnier. Wir sind stolz auf euch.“
Deutschland verpasste in einem hochintensiven Endspiel den dritten EM-Titel. Mit Silber holte die DHB-Auswahl das fünfte Edelmetall bei einer EURO. Neben den beiden Titeln 2016 und 2004 gewann Deutschland 1998 Bronze und 2002 Silber.