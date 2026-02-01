Handball-EM-Finale: Merz adelt DHB-Team – Stolz trotz Pleite

SID 01.02.2026 • 21:13 Uhr Friedrich Merz fieberte beim EM-Finale gegen Dänemark in Herning auf der Tribüne mit und sprach nach der Niederlage mit der Mannschaft.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat den deutschen Handballern nach dem verlorenen EM-Finale gegen Dänemark einen Kabinenbesuch abgestattet. Merz habe gesagt, „dass er stolz ist auf die Mannschaft, auf das Gesicht, das wir gezeigt haben“, berichtete Nationalspieler Juri Knorr nach dem 27:34 (16:18) in Herning gegen den Weltmeister und Olympiasieger am Sonntagabend.

Merz gratuliert Dänemark und lobt deutsches Team

„Was für ein Finale, was für eine starke Europameisterschaft. Ihr habt gekämpft, Nervenstärke und Teamgeist gezeigt“, schrieb Merz in den Sozialen Medien: „Ich gratuliere Dänemark zum Titel und den deutschen Handballern zum zweiten Platz und zu einem überzeugenden Turnier. Wir sind stolz auf euch.“