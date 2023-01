Handball: Nächster deutscher Frauen-Bundesligist von Skandal-Vorwürfen erschüttert

Während Präsident Andreas Michelmann derzeit „alle Energie in die Neubesetzung“ liegt wie er jüngst im dpa-Interview erklärte, rückt nun ein weiterer männlicher Trainer der Frauen-Bundesliga in den Fokus harter Vorwürfe. Es geht um Steffen Birkner von der HSG Blomberg-Lippe in Ostwestfalen - wo der bei Borussia Dortmund in Verruf geratene Fuhr ebenfalls lange Zeit angestellt war.