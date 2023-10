DHB-Frauen mit langer To-Do-Liste

Kurs setzen in der EM-Quali, Tempo aufnehmen für das bevorstehende WM-Turnier - aber auch ein Zeichen setzen für die Ukraine: Deutschlands Handballerinnen starten mit voll gepackter To-Do-Liste in ihre Länderspiel-Saison.

„Unser oberstes Ziel ist der sportliche Erfolg“, betonte Bundestrainer Markus Gaugisch vor der Partie am Donnerstag (20.15 Uhr LIVE im Free-TV und im LIVESTREAM auf SPORT1) gegen die Ukraine. Doch nicht bloß sportlich will der Coach mit seinem Team in Wetzlar vor über 2500 Fans überzeugen.