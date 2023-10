Trotz Stotterstart: DHB-Frauen feiern Auftaktsieg gegen Ukrainerinnen

DHB-Frauen: Grijseels mit sieben Treffern beste Werferin

Das von einigen Personalsorgen geplagte deutsche Team steigerte sich in der zweiten Hälfte, dennoch blieb es weiter knapp. Angeführt von der starken Alina Grijseels bauten die DHB-Frauen ihre Führung erst in der Schlussphase deutlicher aus.

„Auf so hohem Niveau kommt es auf Kleinigkeiten an, da hat heute nicht alles gestimmt“, sagte Grijseels im Post-Match-Interview auf SPORT1 . „Aber es wurde immer besser. Wenn man anfangs mit fünf Toren zurückliegt und dann mit sieben gewinnt, kann man zufrieden sein.“

Grijseels war mit sieben Treffern die beste Werferin der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die durch den sechsten Erfolg in Serie den ersten Schritt Richtung EM 2024 in Ungarn, Österreich und der Schweiz (28. November bis 15. Dezember) machte. Zudem gelang das erste kleine Casting vor der WM, bei der es ab Ende November für die DHB-Frauen im dänischen Herning auch um Olympia geht.

Ursprünglich hätte das DHB-Team am Samstag zudem in Tel Aviv gegen Israel antreten sollen, die Partie wurde aber wegen der militärischen Eskalation in Nahost vom Europa-Verband EHF auf unbestimmte Zeit verschoben. Stattdessen bleibt Gaugisch mit seiner Mannschaft bis Samstag zum Trainieren im Sporthotel in Großwallstadt.