Rekordsieg: DHB-Frauen starten selbstbewusst in Olympia-Quali

Rekord bei der Generalprobe! Deutschlands Handballerinnen haben die EM-Qualifikation mit einem historischen Sieg abgeschlossen und starten voller Selbstbewusstsein in die Olympia-Mission. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch deklassierte Israel am Sonntag in Heidelberg mit 46:9 (23:4) und feierte damit den höchsten Erfolg in der deutschen Länderspiel-Historie. Erstmals überhaupt erzielte ein deutsches Frauen-Team mehr als 45 Tore in einem Spiel.

DHB-Frauen kämpfen ums Olympia-Ticket

Nun richten sich die Blicke auf das Qualifikationsturnier (11. bis 14. April) in Neu-Ulm. Dort will sich die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) den Traum von Sommerspielen in Paris erfüllen (Die deutschen Spiele LIVE bei SPORT1).

Ob dort die verletzte Spielmacherin Alina Grijseels dabei sein kann, entscheidet sich kurzfristig. In den Partien gegen Israel, bereits am Samstag hatte die DHB-Auswahl deutlich gewonnen (35:12), fehlte die Führungsspielerin wegen einer Blessur am linken Sprunggelenk. Das Ticket für die EM in Ungarn, der Schweiz und Österreich (28. November bis 15. Dezember) hatte Deutschland bereits vor dem Wochenende sicher.