Handball-EM LIVE: Spiel der DHB-Damen gegen Dänemark heute im TV, Stream und Ticker

Das nächste Spiel der deutschen Handballerinnen bei der Europameisterschaft steht an! Am Samstag trifft die DHB-Auswahl in der österreichischen Hauptstadt auf Dänemark und steht dabei vor einem Do-or-Die-Spiel, um die Chance auf das Halbfinale zu wahren. Spielbeginn in Wien ist um 18.00 Uhr.