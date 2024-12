Handball-EM: Deutschland vs. Schweiz heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Die Hauptrunde bei der Handball-EM der Frauen in Österreich, Schweiz und Ungarn steht an - und Deutschland ist mit von der Partie. Nach dem klaren Erfolg gegen Island zogen die deutschen Damen in die Hauptrunde ein, stehen dort allerdings nach der Niederlage gegen die Niederlande aus der Gruppenphase mit null Punkten da. ( Spielplan Handball-EM der Frauen )

Am Donnerstag steht für die DHB-Damen das nächste Spiel an, im ersten Hauptrunden-Duell in Wien wartet Co-Gastgeber Schweiz. Weitere Gegner in der Hauptrunde sind Dänemark, Norwegen und Slowenien. Deutschland tritt in Hauptrunde 2 an, die ersten beiden Nationen erreichen das Halbfinale. (Handball-EM-Tabelle der Frauen)