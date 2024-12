Handball-EM der Frauen: DHB-Frauen vor "Endspiel" gegen Island

Nach der Niederlage gegen die Niederlande droht den DHB-Frauen bei der EM das Vorrunden-Aus. Der Medaillentraum ist in weiter Ferne gerückt.

Der schmerzhafte Rückschlag gegen die Niederlande verschob bei der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) auf schmerzhafte Weise die Prioritäten. Statt mit einem Sieg den Medaillentraum in Österreich ein gutes Stück realistischer werden zu lassen, ist am Dienstag (20.30/Sportdeutschland.TV) im vorgezogenen Do-or-Die-Spiel gegen den nordischen Inselstaat (beide 2:2 Punkte) sogar das Weiterkommen in Gefahr.