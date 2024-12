Vor DHB-Duell: Dänemark durch Niederlage unter Druck

Dänemarks Handballerinnen sind mit einer Niederlage in die EM-Hauptrunde gestartet. Der WM-Dritte, am Samstag (18.00 Uhr) der nächste Gegner des deutschen Teams, unterlag im Spitzenspiel der Gruppe 2 dem Titelverteidiger und Olympiasieger Norwegen 24:27 (12:13) und steht vor dem Duell mit Deutschland unter Druck.

Sowohl die DHB-Frauen von Bundestrainer Markus Gaugisch als auch die Däninnen haben vor dem Aufeinandertreffen in der Wiener Stadthalle nun 2:2 Punkte auf dem Konto. Weil nur die Erst- und Zweitplatzierten der Sechsergruppe ins Halbfinale einziehen, zählen für beide Teams nur noch Siege.

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) hatte am Donnerstagnachmittag durch ein 36:27 gegen Co-Gastgeber Schweiz einen perfekten Start in die zweite Turnierphase hingelegt. Die zwei bisherigen Duelle mit Dänemark in diesem Jahr verlor Deutschland: bei Olympia im Sommer knapp (27:28), bei der Golden League im Oktober deutlich (19:34).