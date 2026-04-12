Handball: EM-Quali der Frauen Deutschland vs. Belgien heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 12.04.2026 • 15:00 Uhr In der EM-Qualifikation steht für die DHB-Frauen am Sonntag die nächste Partie an. Gelingt gegen Belgien der nächste Sieg?

Fünf Spiele, fünf Siege. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen marschiert durch die Qualifikation zur EM im kommenden Winter. Am Sonntagabend (18 Uhr) wartet mit Belgien der nächste und letzte Gegner auf die Vize-Weltmeisterinnen.

Ein Blick auf die Tabelle der Gruppe 3 verrät, dass es für die DHB-Auswahl eine einfache Sache werden dürfte. So trifft Spitzenreiter Deutschland auf das Schlusslicht aus Belgien, das bislang nur einen Sieg einfahren konnte – gegen Nordmazedonien.

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Dort spielte zuletzt auch das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch und gewann 35:27. Für die EM war das Team bereits qualifiziert. Nun könnte sie mit einem Erfolg über Belgien eine makellose Qualifikation hinlegen.

Das Kontinental-Turnier wird vom 3. bis 20. Dezember 2026 in der Slowakei, Tschechien, Polen, Rumänien und der Türkei stattfinden.

Für den Abschluss der Quali-Runde muss Gaugisch jedoch auf ein paar Spielerinnen verzichten: Sarah Wachter, Annika Lott und Marlene Tucholke fallen verletzungsbedingt aus. Für sie ins Team rücken Katharina Filter sowie Lena Degenhardt.

Er wolle die Chance nutzen, „junge Spielerinnen zu testen und frühzeitig in unsere Abläufe zu integrieren. Das ist perspektivisch wichtig“, sagte Gaugisch.

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