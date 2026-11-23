Die Rückraumspielerin ist drei Monate nach der Geburt ihres Kindes zurück bei der Nationalmannschaft. Ein Fragezeichen bleibt dennoch.

Deutschlands Handballerinnen sind mit Rückkehrerin Xenia Smits in ihre EM-Vorbereitung gestartet. Die Rückraumspielerin reiste wie 16 weitere Nationalspielerinnen am Montag nach Ludwigsburg, um mit Bundestrainer Markus Gaugisch am letzten Feinschliff für den Saison-Höhepunkt (3. bis 20. Dezember) zu arbeiten. Smits hatte vor knapp drei Monaten ihr erstes Kind zur Welt gebracht, seit dem Silbermedaillengewinn bei der Heim-WM vor einem Jahr hat sie kein Länderspiel bestritten.

„Es ist ein absoluter Mehrgewinn für uns, wenn sie dabei ist“, sagte DHB-Kapitän Antje Döll dem Sport-Informations-Dienst (SID): „Das ist nicht nur die handballerische Komponente, sondern einfach auch diese menschliche Komponente.“ Smits, eine von 15 Vize-Weltmeisterinnen im deutschen Aufgebot, sei „ein absoluter Fighter, sehr fokussiert, sehr professionell in allem“. Sie halte die Mannschaft auch in kritischen Phasen zusammen, so Döll: „Sie setzt die Mannschaft immer an erste Stelle. Jede Mannschaft kann sich glücklich schätzen, eine Xenia Smits in ihren Reihen zu haben.“

Wann Smits ins Mannschaftstraining einsteigen wird, ist derzeit offen. Die 32-Jährige, die vorvergangene Woche erst ihr Pflichtspiel-Comeback für ihren dänischen Klub Odense Handbold gefeiert hatte, musste am Freitag die Übungseinheit bei ihrem Verein Odense Handbold verletzungsbedingt abbrechen und stand auch beim Ligaspiel am Samstag nicht im Kader.

DEINE MEINUNG

Noch bis Mittwoch, 2. Dezember, logiert die DHB-Auswahl in Ludwigsburg, ehe es über Wien zum Vorrundenspielort Bratislava geht. Am Donnerstagabend, 3. Dezember, muss Gaugisch einen bis zu maximal 20 Spielerinnen umfassenden Kader benennen, aus dem für jede Partie 16 Akteurinnen frei ausgewählt werden können.

Die EM beginnt am 4. Dezember (18 Uhr/ZDF und Dyn) mit dem Vorrundenspiel gegen Schweden. Weitere Gegner in der ersten Turnierphase sind Serbien (6. Dezember) sowie Gastgeber Slowakei (8. Dezember, beide 18 Uhr/beide live in der ARD und bei Dyn). Vor dem EM-Auftakt stehen in dieser Woche noch zwei Testspiele gegen den Olympiazweiten Frankreich auf dem Programm.

Das aktuelle Aufgebot der Frauen-Nationalmannschaft:

Tor: Katharina Filter (Team Esbjerg/Dänemark), Sarah Wachter (Borussia Dortmund)

Feld: Antje Döll (Sport-Union Neckarsulm), Alexia Hauf (HSG Blomberg-Lippe), Emily Vogel (FTC Budapest/Ungarn), Nieke Kühne (HSG Blomberg-Lippe), Xenia Smits (Odense Handbold/Dänemark), Alina Grijseels (Borussia Dortmund), Annika Lott (Brest Handball/Frankreich), Mareike Thomaier (Borussia Dortmund), Nina Engel (Gloria Bistrita/Rumänien), Viola Leuchter (Odense Handbold/Dänemark), Jenny Behrend (VfL Oldenburg), Farrelle Njinkeu (HSG Blomberg-Lippe), Lisa Antl (Borussia Dortmund), Marie Steffen (Rapid Bukarest/Rumänien), Ida Petzold (TuS Metzingen)