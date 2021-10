Handball, Frauen-EM-Quali: Deutschland deklassiert Griechenland

Am Sonntag (ab 19.25 Uhr LIVE bei SPORT1) treffen die DHB-Frauen wieder in Trier auf Belarus, der dritte Gruppengegner ist Weltmeister Niederlande. Die ersten beiden Teams der Gruppe qualifizieren sich für die Endrunde im kommenden Jahr. Die beiden Heimspiele dienen zudem als Vorbereitung auf die WM in Spanien (1. bis 19. Dezember).