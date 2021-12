Handball-WM Frauen 2021: Deutschland mit Auftakt gegen Tschechien LIVE im SPORT1-Ticker

Die deutschen Handballfrauen starten gegen Tschechien in die 25. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen. In der starken Gruppe E, in der sich auch noch Ungarn und die Slowakei als Gegner befinden, muss das Team von Bundestrainer Henk Groener von der ersten Minute an da sein. (SERVICE: Alle Gruppen der Handball-WM 2021 der Frauen)