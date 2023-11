Handball-WM 2023: DHB-Boss poltert wegen TV-Blackout - Eurosport überträgt deutsche Partien zeitversetzt

Wenn die deutsche Handballnationalmannschaft der Frauen ab dem 29. November in Dänemark, Schweden und Norwegen um den WM-Titel kämpft , bleibt der Großteil der deutschen Handball-Fans außen vor. Alle Spiele der Titelkämpfe - auch die der deutschen Auswahl - sind hierzulande live nur auf Sportdeutschland.tv per Turnierpass zu verfolgen.

Ein Umstand, der bereits von Bundestrainer Markus Gaugisch bemängelt wurde. Die Tatsache, dass die WM nicht im frei empfangbaren Fernsehen live zu sehen sein wird, sei „natürlich schade“, so Gaugisch beim SID: „Besonders wenn ich an die letzten Länderspiele in Deutschland mit den vollen Hallen denke, da waren wahnsinnig viele Kinder dort.“