Handball-WM: Irres Halbfinal-Drama! Norwegen bezwingt Dänemark in der Verlängerung

Norwegens Handballerinnen sind nur noch einen Sieg von ihrem fünften WM-Titel entfernt. Die Titelverteidigerinnen setzten sich in Herning gegen Gastgeber Dänemark in einem hochdramatischen Halbfinale nach Verlängerung mit 29:28 (23:23, 9:14) durch.

Die Entscheidung in der umkämpften Partie fiel erst in der allerletzten Sekunde der Verlängerung! Henny Reistad, die insgesamt sagenhafte 15 Tore erzielte, gelang der entscheidende Treffer, der die Norwegerinnen jubeln ließ.

Torhüterin lässt Norwegen zunächst verzweifeln

Vor allem die dänische Torhüterin Althea Reinhardt, die nach dem Viertelfinale zum zweiten Mal in Folge als „Player of the Match“ ausgezeichnet wurde, ließ Norwegen über weite Strecken verzweifeln. „Sie hat die Kiste in die Luft gejagt“, schwärmte die dänische Zeitung Eksra Bladet und ergänzte, „der Handballsport hat eine neue Göttin bekommen.“