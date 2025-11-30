Handball-WM der Frauen: Bundestrainer verkündet Turnier-Aus für Spielerin

SID 30.11.2025 • 11:34 Uhr Die Kreisläuferin Jolina Huhnstock erleidet eine Armverletzung. Bundestrainer Markus Gaugisch reagiert vor dem letzten Vorrundenspiel.

Deutschlands Handballerinnen müssen vor dem letzten Vorrundenspiel bei der Heim-WM gegen Serbien eine verletzungsbedingte Kaderänderung vornehmen.

Kreisläuferin Jolina Huhnstock erlitt im Duell mit Uruguay (38:12) am Freitag eine Armverletzung und kann im weiteren Turnierverlauf nicht mehr eingesetzt werden.

Turnier-Aus „extrem bitter“

Für die am Dienstag beginnende Hauptrunde in Dortmund nominierte Bundestrainer Markus Gaugisch die Oldenburgerin Marie Steffen nach.

„Ein Turnier und gerade diese Heim-WM verletzungsbedingt frühzeitig beenden zu müssen, ist extrem bitter. Vor allem für Jolina selbst. Wir wünschen ihr eine gute und schnellstmögliche Genesung“, sagte Teammanagerin Anja Althaus. „Unsere volle Konzentration gilt jetzt der heutigen Aufgabe Serbien, um mit einem Sieg und somit vier Punkten nach Dortmund zu fahren. Dort werden wir am Montag Marie empfangen und sie schnellstmöglich in unsere Abläufe integrieren.“

Handball-WM: Starspielerin Vogel kehrt zurück

Der Deutsche Handballbund (DHB) gab am Sonntag zudem bekannt, dass Rückraumspielerin Emily Vogel nach ihrer leichten Erkältung rechtzeitig für das wichtige Vorrundenfinale gegen die Serbinnen am Abend (18.00 Uhr im LIVETICKER) fit wurde und zum 16-köpfigen Kader zählen werde.