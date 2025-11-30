Handball-WM der Frauen: Deutschland - Serbien live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 30.11.2025 • 15:00 Uhr Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen steht bei der Heim-WM in der Hauptrunde. Nun kommt der erste starke Gegner auf das DHB-Team zu.

Das Ticket für die Hauptrunde der Heim-WM hat die deutsche Handballnationalmannschaft der Frauen schon sicher, unwichtig ist das letzte Vorrundenspiel aber nicht. Die DHB-Mannschaft will gegen Serbien heute (18 Uhr) den dritten Erfolg in Folge einholen - und ein Statement setzen.

„Alles auf Sieg. Es gibt nur die zwei Punkte für uns", sagte Kapitänin Antje Döll nach dem überdeutlichen 38:12 gegen Uruguay.

Handball-WM der Frauen: Deutschland - Serbien live verfolgen:

Serbien ist wie Deutschland immer noch ungeschlagen. Der finale Gegner auf dem angestrebten Weg zum Gruppensieg ist dabei deutlich stärker einzuschätzen als die bisherigen Kontrahenten.

Im Duell um den ersten Platz in der Vorrundengruppe C geht es immerhin gegen den WM-Zweiten von 2013, der seine zweite Partie mit 27:26 gegen Island gewann.

Handball-WM: Deutschland trifft mit Serbien auf harten Gegner

Die Serbinnen können „schon sehr taff Handball spielen, sehr körperlich, hart an der Grenze zum erlaubten“, sagte Döll: „Aber da werden wir auf jeden Fall dagegenhalten und uns auch mental darauf vorbereiten.“