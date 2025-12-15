Newsticker
Handball-WM der Frauen: Top-Quote bei deutschem Final-Drama

Die ARD erreicht mit dem WM-Endspiel noch einmal deutlich mehr Zuschauer als mit dem Halbfinale.
SID
Die ARD erreicht mit dem WM-Endspiel noch einmal deutlich mehr Zuschauer als mit dem Halbfinale.

Das WM-Finale von Deutschlands Handballerinnen hat der ARD eine Top-Quote beschert. Im Schnitt verfolgten 5,79 Millionen Zuschauer am frühen Sonntagabend die Partie gegen Olympiasieger Norwegen (20:23). Dies entsprach einem Marktanteil von 31,3 Prozent - fast jeder dritte Zuschauer schaltete somit beim Handball ein.

Damit schauten noch einmal deutlich mehr Menschen zu als bei den zwei vorherigen Übertragungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das Halbfinale gegen Titelverteidiger Frankreich hatten am Freitag ebenfalls in der ARD 3,09 Millionen (20,1 Prozent) gesehen.

Beim Viertelfinal-Triumph gegen Brasilien hatten am Dienstag durchschnittlich 2,5 Millionen Menschen (17,4 Prozent Marktanteil) bei der ZDF-Übertragung aus Dortmund eingeschaltet.

Deutschland sicherte sich durch Silber die erste Medaille bei einer Weltmeisterschaft seit 18 Jahren.

