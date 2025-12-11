Gaugisch vor WM-Halbfinale: Frankreich mit "hoher Erfahrung"

SID 11.12.2025 • 05:51 Uhr Markus Gaugisch warnt die deutsche Frauen-Nationalmannschaft vor dem WM-Halbfinale gegen Frankreich. Vor allem die Erfahrung mache den Titelverteidiger so stark, sagt der Bundestrainer.

Bundestrainer Markus Gaugisch geht mit großem Respekt in das WM-Halbfinale der deutschen Handballerinnen gegen Frankreich.

Vor allem die Erfahrung mache den Titelverteidiger so stark: „Alle Spielerinnen, sowohl im Nationaltrikot als auch in ihren Klubs, sind schon hoch dekoriert. Sie haben um viele Meisterschaften gespielt und daher eine sehr hohe Erfahrung auf diesem Niveau“, sagte Gaugisch.

Weltmeister Frankreich hatte sich am Mittwoch durch ein 31:26 (17:12) gegen den WM-Dritten Dänemark für das Halbfinale am Freitag (17.45 Uhr/ARD) in Rotterdam qualifiziert.

„Sie spielen viel mit zwei Kreisspielerinnen - das ist sicher etwas, das nicht so durchgängig zu sehen war in letzter Zeit. Und sie haben Spielerinnen, die sehr schnell im Durchbruch sind, aber auch sprunggewaltig aus dem Rückraum. Und natürlich habe sie mit Hatadou Sako eine Torhüterin, die wirklich allererste Sahne ist“, so Gaugisch.

Letztes Duell liegt nicht lange zurück

Das deutsche Team hatte erst im März zweimal gegen Frankreich gespielt - und dabei sowohl in Trier (25:28) als auch Besançon (29:30) verloren. Auch im olympischen Viertelfinale 2024 hatte Deutschland mit 23:26 das Nachsehen gehabt.

DHB-Sportvorstand Ingo Meckes sieht trotzdem Chancen. „Frankreich ist natürlich eine Mannschaft mit überragenden Einzelspielerinnen. Aber ich glaube, dass wir dem auch als Mannschaft begegnen können. Mit dieser Abwehr, die wir bis jetzt gestellt haben, brauchen wir eigentlich vor keinem Gegner Angst zu haben. Alles was jetzt kommt ist Bonus - und deshalb freuen wir uns nun auf Frankreich“, sagte Meckes.