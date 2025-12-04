Handball-WM der Frauen: Deutschland -Montenegro live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 04.12.2025 • 15:00 Uhr Die Hauptrunde bei der Handball-WM der Frauen geht weiter. Deutschland will sich im ersten echten Härtetest schon das Viertelfinal-Ticket sichern.

Antje Döll zögerte keine Sekunde. Die Ermittlungsstrategie für den nächsten Fall der Kommissarin kam wie aus der Pistole geschossen. „Alles auf Sieg“, formulierte die Kapitänin von Deutschlands Handballerinnen das geplante Vorgehen für das Matchball-Spiel gegen Montenegro. Geht der Plan auf, stehen die DHB-Frauen bei ihrer Heim-WM vorzeitig im Viertelfinale. Als Gruppensieger.

„Wir wollen hier jedes Spiel gewinnen. Wir wollen die Leute begeistern“, sagte Döll vor dem zweiten Hauptrundenspiel am heutigen Donnerstag (18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) in Dortmund. Besonders die 37 Jahre alte Rechtshänderin, die neben ihrer Handball-Karriere bei der Kriminalpolizei arbeitet, strahlt in den WM-Tagen eine besondere Gier aus. Mit 23 Toren bei 26 Würfen und einer hervorragenden Quote von 88 Prozent ist Döll bislang die treffsicherste Schützin im Team von Bundestrainer Markus Gaugisch.

Handball-WM der Frauen: Deutschland - Montenegro live verfolgen:

TV: –

– Stream: Sporteurope.TV

Sporteurope.TV Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Deutschland gehört schon zu den Favoriten. Mit drei souveränen Siegen gegen Island (32:25), Uruguay (38:12) und Serbien (31:20) haben die DHB-Frauen ihre Pflichtaufgabe erfüllt und sind als Erster der Gruppe C makellos in die nächste Runde eingezogen.

Erste WM-Medaille seit 2007 ist das Ziel der Handball-Frauen

In der Hauptrunde ging es direkt mit der nächsten Party gegen Färöer-Inseln weiter (36:26). Nun warten mit Montenegro und Spanien die härtesten Gegner.

Das klare Ziel des Verbands ist es, bei der Heim-WM die erste Medaille seit dem WM-Bronze 2007 einzufahren. Dafür muss Deutschland zunächst unter den besten zwei Teams ihrer Hauptrundengruppe landen, die sich für das Viertelfinale am 9. und 10. Dezember qualifizieren.

Beide Halbfinals (12. Dezember), das kleine Finale sowie das Endspiel (beide 14. Dezember) finden dann in Rotterdam statt.

