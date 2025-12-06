Handball-WM der Frauen: Spanien - Deutschland live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 06.12.2025 • 15:00 Uhr Im bedeutungslosen Hauptrundenabschluss bei ihrer Heim-WM müssen die bereits für das Viertelfinale qualifizierten DHB-Frauen gegen Spanien ran.

Fünf Spiele, fünf Siege sowie der vorzeitige Sprung ins Viertelfinale als Sieger der Hauptrunden-Gruppe II – für die deutschen Handballerinnen läuft bislang alles nach Plan bei ihrer Heim-WM.

Nun steht zum Abschluss der Hauptrunde am Samstag in der ausverkauften Dortmunder Westfalenhalle das Duell mit dem Tabellendritten Spanien auf dem Programm (ab 18 Uhr im LIVETICKER). Auch hier gehen die bislang makellosen DFB-Frauen als klarer Favorit in die Partie, schließlich kassierte Spanien bereits zwei Niederlagen.

Handball-WM der Frauen: Spanien - Deutschland live verfolgen:

„Wir werden nicht von unserem Weg abweichen“, versicherte Anführerin Emily Vogel vor dem aus deutscher Sicht bedeutungslosen Spiel. Auch Bundestrainer Markus Gaugisch versprach, „keinen Zentimeter vom Gas“ zu gehen und bekräftigte am Freitagvormittag bester Laune: „Für ein Zurücklehnen gibt es keinen Grund.“

Die DHB-Frauen gehören nach bislang überragenden Vorstellungen zu den Topfavoriten auf den Titel. Mit drei souveränen Siegen gegen Island (32:25), Uruguay (38:12) und Serbien (31:20) hatten sie ihre Pflichtaufgabe erfüllt und waren als Erster der Gruppe C in die nächste Runde eingezogen.

In der Hauptrunde ging es direkt mit der nächsten Party gegen die Färöer weiter (36:26), ehe mit dem furiosen 36:18 gegen Montenegro eine der besten Leistungen der Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren folgte.