Handball-WM der Frauen LIVE: Deutschland - Frankreich heute im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 12.12.2025 • 14:45 Uhr Bei der Heim-WM im Frauen-Handball wartet auf das deutsche Team am Freitag im Halbfinale Frankreich. Die Partie läuft auch im Free-TV.

Es sind nur noch zwei Schritte! Mit begeisterndem Handball haben sich die deutschen Frauen bei der Heim-WM in die Herzen der Fans gespielt. Nun stellen heute Abend (17.45 Uhr im LIVETICKER) in Rotterdam die französischen Handballerinnen die letzte Hürde vor dem Finale dar.

Die Französinnen hatten im Viertelfinale Dänemark, immerhin WM-Dritter, mit 31:26 ausgeschaltet. Das deutsche Team gewann 30:23 gegen Brasilien und zog erstmals seit 18 Jahren wieder ins Halbfinale einer WM ein.

Handball-WM der Frauen: Deutschland - Frankreich heute live im Free-TV verfolgen

TV: ARD

ARD Stream: Sporteurope.TV, ARD

Sporteurope.TV, ARD Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die letzten beiden Duelle mit Frankreich gingen für die DHB-Auswahl verloren. „Sie spielen viel mit zwei Kreisspielerinnen - das ist sicher etwas, das nicht so durchgängig zu sehen war in letzter Zeit“, sagte Bundestrainer Markus Gaugisch: „Und sie haben Spielerinnen, die sehr schnell im Durchbruch sind, aber auch sprunggewaltig aus dem Rückraum. Und natürlich habe sie mit Hatadou Sako eine Torhüterin, die wirklich allererste Sahne ist.“

DHB-Sportvorstand Ingo Meckes sieht trotzdem Chancen. „Frankreich ist natürlich eine Mannschaft mit überragenden Einzelspielerinnen. Aber ich glaube, dass wir dem auch als Mannschaft begegnen können. Mit dieser Abwehr, die wir bis jetzt gestellt haben, brauchen wir eigentlich vor keinem Gegner Angst zu haben. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus - und deshalb freuen wir uns nun auf Frankreich“, sagte er.

Das zweite Halbfinale bestreiten Norwegen und Co-Gastgeber Niederlande. Am Wochenende geht es schließlich um die Medaillen.

-----