DHB-Team bei Heim-WM vor großem Ziel

SID 03.12.2025 • 06:33 Uhr Nach dem Sieg gegen Färöer geht es für die deutschen Handball-Frauen um das erste große Ziel.

Der ungefährdete Erfolg zum Hauptrundenstart gegen Färöer? War schnell abgehakt. Denn Deutschlands Handballerinnen wären am liebsten direkt auf der Platte geblieben. Nach vier Siegen in vier Spielen gilt alle Aufmerksamkeit bei der Heim-WM nun dem ersten Matchball-Spiel ums Viertelfinale am Donnerstag (ab 18 Uhr im LIVETICKER) gegen Montenegro. „Alles rein und gewinnen“, gab Rückraumspielerin Emily Vogel die Richtung vor.

Von Träumereien von der ersten Medaille seit WM-Bronze 2007 hielt das deutsche Team aber auch nach dem 36:26 (20:14) gegen die Färöer in der Dortmunder Westfalenhalle nichts. „Wir wollen Bodenhaftung bewahren“, betonte Bundestrainer Markus Gaugisch. Mit Montenegro warte nun eine „abgezockte“ Mannschaft mit „sehr, sehr viel Routine“ und einer „sehr robusten Verteidigung. Da müssen wir ackern.“

DHB-Team führt WM-Gruppe an

Der Blick auf die Tabelle dürfte der DHB-Auswahl eine Menge Freude bereiten. Mit 6:0 Punkten führt die deutsche Mannschaft die Hauptrundengruppe II souverän an und hat nun zwei Matchbälle: Schon ein Punkt gegen Montenegro (4:2 Punkte) würde zum vorzeitigen Viertelfinaleinzug reichen. Bei einem Sieg wäre sogar das Weiterkommen als Gruppensieger garantiert - ganz unabhängig vom letzten Hauptrundenspiel am Samstag gegen Spanien (2:4).