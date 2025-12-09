Norwegen folgt DHB-Frauen ins WM-Halbfinale

SID 09.12.2025 • 22:05 Uhr Der Topfavorit lässt Montenegro im Viertelfinale keine Chance. Nun geht es womöglich gegen den niederländischen Co-Gastgeber.

Olympiasieger Norwegen ist mit der nächsten Machtdemonstration ins WM-Halbfinale eingezogen.

Der Topfavorit feierte im Viertelfinale gegen Montenegro einen 32:23 (19:11)-Kantersieg und folgte den deutschen Handballerinnen in die Runde der letzten vier.