Handball: Lemgo-Spieler in Island vorübergehend in Gewahrsam - Verdacht eines Sexualdelikts

"Nachdem Teile der Mannschaft am Mittwochabend in der Innenstadt von Reykjavik unterwegs waren, soll es zu einem Zwischenfall gekommen sein", heißt es weiter in der Stellungnahme des Vereins, der sich bis zum Abschluss des Verfahrens nicht weitergehend äußern will. Der betroffene Spieler wird am Samstag in Deutschland zurückerwartet.