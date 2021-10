Handball: Mads Mensah Larsen bleibt in Flensburg

„Mads ist ein absoluter Vollprofi. Die tägliche Arbeit mit ihm macht mir sehr großen Spaß. Er ist schnell in Flensburg angekommen und hat sich perfekt in unsere Spielidee und in die Mannschaft eingefunden“, sagte Trainer Maik Machulla über den Rückraumspieler, der 2016 Olympia-Gold gewann und mit Dänemark zweimal Weltmeister wurde: „Dass wir einen Spieler von seinem Format, mit seiner Präsenz und Erfahrung weiterhin von unserem Weg begeistern können, macht mich sehr stolz.“