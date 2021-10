Hanbdall, THW Kiel: Sander Sagosen vor Rückkehr in die Heimat - Zeitpunkt offen

Wann Sagosen den THW verlassen soll, gibt NRK nicht an. Der Ausnahmekönner steht beim deutschen Rekordmeister noch bis 2023 unter Vertrag, finanzstarke Sponsoren aber wollen in Trondheim um ihn herum so schnell wie möglich ein internationales Topteam aufbauen. Sagosens Vater Erlend ist Mitglied des Trainerstabs von Kolstad.