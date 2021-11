Handball: Kogut muss Lemgo verlassen

Kapitän Andrej Kogut muss den Handball-Bundesligisten TBV Lemgo Lippe im kommenden Sommer verlassen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wird der 2022 auslaufende Vertrag des 33-Jährigen beim Pokalsieger nicht mehr verlängert. Kogut spielt seit sechs Jahren für Lemgo und kam in dieser Saison in acht Ligaspielen (sieben Tore) zum Einsatz.