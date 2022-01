Handball: Elisson verlässt Lemgo - Zehnder kommt aus der Schweiz

"Wir bedauern natürlich sehr, dass Bjarki den TBV verlassen möchte und haben einige Anstrengungen unternommen, ihn zu halten", sagte Geschäftsführer Jörg Zereike: "Es ist sehr schade, dass er uns im Sommer verlässt, aber so ist es leider manchmal im Profigeschäft, in dem man immer in Konkurrenz zu anderen, wirtschaftlich sehr starken Vereinen steht." Elisson war 2019 aus Berlin nach Lemgo gekommen.