Jim Gottfridsson will Flensburg verlassen - nächster Handball-Star vor Abschied aus HBL

Auch hier schlagen bei ihm zwei Herzen in der Brust: „Ich liebe es, in der Bundesliga zu spielen. Es ist die härteste Liga der Welt, volle Tribünen - und man weiß, dass Minden auswärts fast so schwierig ist wie Kiel auswärts. Aber in Flensburg geht es immer nur darum, die Gruppenphase der Champions League zu überstehen.“