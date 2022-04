THW Kiel: Welthandballer Niklas Landin wechselt nach Dänemark

Landin spielte bereits seit 2012 (zunächst drei Jahre für die Rhein-Neckar Löwen, seit 2015 beim THW Kiel) in der deutschen Bundesliga. „Ich hatte einige fantastische Jahre in Deutschland, aber in letzter Zeit gab es einige familiäre Herausforderungen, die am besten durch die Rückkehr nach Dänemark zu lösen sind“, wurde der 33-Jährige in einer Pressemitteilung der Dänen zitiert.