Handball-Hammer: THW Kiel reaktiviert Legende Bjarte Myrhol!

Myrhol hatte nach der Viertelfinal-Niederlage mit Norwegen gegen Dänemark bei Olympia in Tokio seine Karriere beendet. In der Bundesliga hatte der Kreisläufer für die HSG Nordhorn (2006 bis 2009) und die Rhein-Neckar Löwen (2009 bis 2015) gespielt. Er warf in 262 Spielen 292 Tore, mit den Löwen gewann er 2013 den EHF-Cup und erreichte Legenden-Status, seine Trikotnummer 18 wird nicht mehr vergeben.