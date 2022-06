Handball, HBL: Gislason gratuliert Meister SC Magdeburg

„Er ist für mich eine ganz entscheidende Figur für den Erfolg“, sagte der 62-Jährige: „Benno hat es verdient.“ Wiegert habe in den sechseinhalb Jahren „seine Linie gefunden und die jetzt auch durchgezogen. Ich glaube, das war für ihn gar nicht so einfach am Anfang. Er hatte nicht nur Befürworter, als er in Magdeburg angefangen hat. Er hat sich auf seine Weise durchgesetzt.“