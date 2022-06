Handball-Bundesliga: Führt Bennet Wiegert des SC Magdeburg zum Titel?

Verdient hätten es die Grün-Roten allemal. 55 Pflichtspiele absolvierte Magdeburg in dieser Saison (Wiegerts siebter als SCM-Coach) bereits - und verlor davon gerade einmal vier. Zwei Mal in der Bundesliga sowie das Finale im DHB-Pokal gegen Kiel und das Endspiel in der European League am Sonntag.