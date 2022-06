Handball: Sonderstartrecht für Ukraine-Meister Saporoschje in der 2. Liga sorgt für Diskussionen

Die einen sprechen von einer „schönen Geste der Solidarität“, andere nennen es „komisch“, „Unfug“ oder „einfach nur irre“: Die Reaktionen haben es in sich, das Sonderstartrecht für den ukrainischen Serienmeister HK Motor Saporoschje in der 2. Bundesliga sorgt nicht bloß in der Handball-Szene für hitzige Diskussionen.