Handball Bundesliga: Der Messi des Handballs sagt Adieu

Am Ende der Saison verlässt Andy Schmid die Rhein-Neckar Löwen und kehrt zurück in seine Schweizer Heimat. „Es ist ganz einfach an der Zeit, nach Hause zu gehen“, begründete der 38-Jährige diesen Schritt nach 12 Jahren in der HBL, die er ausschließlich bei den Löwen verbrachte. (NEWS: Alles zur HBL)