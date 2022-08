DHB-Kapitän Golla erhält auch in Flensburg die Binde

„Johannes Golla bringt alles mit, was ein Kapitän der SG braucht. Er übernimmt ohnehin auf dem Spielfeld eine große Verantwortung, was ihn aber auszeichnet ist sein unglaubliches Gefühl für die Mannschaft“, sagte SG-Trainer Maik Machulla. Golla besitzt in Flensburg einen Vertrag bis 2026.