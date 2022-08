Für internationale Märkte: HBL startet Streaming-Plattform

Mit HBL TV will die Bundesliga ergänzend zu bereits bestehenden Lizenzpartnerschaften neue Zuschauer in Ländern erreichen, in denen bisher keine Bundesligaspiele live zu sehen sind. Dazu zählen etwa die europäischen Märkte Spanien und Portugal, aber auch Märkte in Asien (China, Japan) und Afrika (Ägypten, Tunesien).