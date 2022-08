Handball-Nationalspieler Zerbe wechselt 2024 nach Kiel

Zerbe spielte bereits als Kind für Lemgo, im November 2021 gab er sein Debüt in der Nationalmannschaft. „Ich bin hier geboren und mein Traum war es immer, für Lemgo in der Bundesliga aufzulaufen. Auch weiterhin fühle ich mich beim TBV, mit meiner Familie und meinen Freunden vor Ort, pudelwohl. Klar ist aber auch: Der THW Kiel ruft nicht jeden Tag an“, sagte Zerbe und kündigte an: „Wer mich kennt, weiß, dass ich bis zum letzten Tag alles für Lemgo geben werde.“