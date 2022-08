HBL-Präsident Schwenker verspricht spannenden Titelkampf

HBL-Präsident Uwe Schwenker verspricht für die neue Saison einen spannenden Titelkampf in der Handball-Bundesliga. „Der Kreis der Titelaspiranten ist so groß wie niemals zuvor“, sagte 63-Jährige der Fachzeitschrift Handballwoche. Nach dem dominanten Titelgewinn sieht Schwenker den SC Magdeburg in der Rolle des Gejagten.