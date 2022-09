Handball: Berlin durch Erlangens erste Niederlage vorne

Wie Leipzig geriet Gummersbach in der Anfangsphase des Duells mit Stuttgart in Rückstand. Danach aber fanden die Bergischen ihren Rhythmus und brachten ihren zweiten Heimsieg der Saison souverän unter Dach und Fach. Ellidi Vidarsson kam auf acht Tore und traf damit am häufigsten für die Gastgeber.