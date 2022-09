Hanning ersetzt Siewert auf der Trainerbank der Füchse

Im vergangenen Februar hatte Hanning, der nebenbei noch beim VfL Potsdam in der zweiten Liga als Trainer tätig ist, Siewert schon wegen einer Corona-Infektion ersetzt. "Ich hoffe, dass die medizinischen Untersuchungen in Kürze eine Rückkehr auf die Trainerbank ermöglichen", so Hanning über Siewert: "Bei den Füchsen sehe ich mich als Trainer/Manager und versuche, Jaron und der Mannschaft so gut es geht zu helfen."