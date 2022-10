THW Kiel nach Gala gegen HSV Hamburg zurück an Tabellenspitze

Am Samstag hatte Meister SC Magdeburg durch ein 34:35 (13:17) in einem packenden Spitzenspiel be der SG Flensburg-Handewitt die ersten Punkte liegengelassen. Der SCM (10:2) ist nun Vierter. Flensburg (9:3), das durch einen Treffer von Mads Mensah Larsen in letzter Sekunden gewann, liegt auf Rang fünf.