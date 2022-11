Handball: Flensburg verhindert vierte Auswärtspleite

Der dreimalige deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt hat mit viel Mühe seine vierte Auswärtsniederlage der Saison vermieden. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla kam am 13. Bundesliga-Spieltag bei der MT Melsungen zu einem 25:25 (12:12), schob sich aber 18:8 Punkten am SC Magdeburg (17:5) vorbei auf Rang vier. Der Titelverteidiger hatte am Samstag das Spitzenspiel daheim gegen Rekordmeister THW Kiel mit 33:34 verloren.