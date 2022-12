Handball, HBL: Kiel jubelt dank Patzer von der Konkurrenz! THW nach Füchse-Pleite gegen Magdeburg an der Spitze

„Nach 15 Minuten waren wir die bessere Mannschaft. Der Druck wurde größer, als die Jungs gemerkt haben, dass was geht. Aber das ist Leistungssport, und wir haben Freude an dem Gefühl, alles richtig gemacht zu haben“, kommentierte Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert am Sky-Mikrofon den Arbeitssieg des Klub-Weltmeisters an der Spree.