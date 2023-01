Handball: Leipzig verlängert mit Trainer Sigtryggsson

Unter dem 50-Jährigen hatten die Sachsen sechs Spiele in Serie gewonnen und waren in der Tabelle bis auf Platz zwölf geklettert. Dennoch sei aus der Mannschaft „viel mehr herauszuholen“ und es gelte nun, dieses Potenzial auszuschöpfen, wird Sigtryggsson in der Mitteilung zitiert.